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Глава Гонконга отзывает законопроект об экстрадиции

Photo by Asia Society on Trend hype / CC BY-ND

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила о процедуре отзыва законопроекта об экстрадиции, попытки принятия которого вызвали массовые протесты в городе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в среду, 4 сентября.

Отмечается, что о формальном отказе от данной законодательной инициативы Лам заявила на встрече в своей резиденции, на которую были приглашены члены ее администрации, проправительственные законодатели и гонконгские депутаты Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета Китая.

Лам заявила, что внесла «непростительный хаос», представив законопроект об экстрадиции. Если бы у нее был выбор, то она бы извинилась и ушла в отставку.

Пресс-конференции после этой встречи не последовало. Ожидается, что соответствующее официальное заявление будет распространено гонконгской администрацией позже вечером.

Напомним, акции протеста в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Изначально митинги были направлены против законопроекта об экстрадиции в Китай, однако позже они переросли в более широкую реакцию против правительства Гонконга и его политических лидеров.

korrespondent.net

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