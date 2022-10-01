Глава Каталонии заявил о новом референдуме о независимости

Каталония настаивает на том, чтобы правительство Испании заключило новое соглашение о проведении обязательного референдума о потенциальной независимости автономного сообщества, которое будет признано как Мадридом, так и международным сообществом, заявил глава правительства Каталонии Пере Арагонес.

«Я делаю инклюзивное предложение, потому что оно адресовано всем демократам — независимо от того, выступают они за независимость (Каталонии) или нет. И предложение, соответствующее международным требованиям», — сказал он в ходе выступления в парламенте автономного сообщества.