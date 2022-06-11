Глава Клайпедского порта: с падением погрузок порт поддерживает рост потока контейнеров

Из-за войны в Украине, санкций против России и Белоруссии грузооборот в Клайпедском порту за четыре месяца этого года сократился на 15,8%, но, по словам главы порта Альгиса Латакаса, грузооборот поддерживается за счет увеличения контейнерных перевозок.
«В прошлом году при подготовке стратегических бизнес-планов и планировании бюджета прогнозировалось сокращение грузов на 30%, потому что в Клайпеде переваливались такие объемы белорусских грузов. В связи с этим результат за четыре месяца — 15,8% — мы считаем это очень хорошей цифрой, хотя это половина от запланированного», — заявил Латакас в интервью порталу vz. lt.
По словам главы порта, в этом году грузооборот поддерживает увеличение на 16% или почти 820 тысяч. тонн перевалки генеральных грузов.
По словам Латакаса, также увеличились перевалки нефтепродуктов, удобрений, масел и сжиженного природного газа — их количество за четыре месяца увеличилось на 6% до более чем 2,6 млн. тонн: «Это произошло потому, что нефтепродукты больше нельзя экспортировать из Литвы через Беларусь. Поэтому торговля происходит через море».
Клайпедский порт за четыре месяца обработал 12,6 млн тонн. тонн грузов (в прошлом году — почти 15 млн тонн), из них 316 тыс. контейнеров, или на 60% больше, чем в прошлом году.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено