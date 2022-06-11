Глава Клайпедского порта: с падением погрузок порт поддерживает рост потока контейнеров

По словам главы порта, в этом году грузооборот поддерживает увеличение на 16% или почти 820 тысяч. тонн перевалки генеральных грузов.

По словам Латакаса, также увеличились перевалки нефтепродуктов, удобрений, масел и сжиженного природного газа — их количество за четыре месяца увеличилось на 6% до более чем 2,6 млн. тонн: «Это произошло потому, что нефтепродукты больше нельзя экспортировать из Литвы через Беларусь. Поэтому торговля происходит через море».

Клайпедский порт за четыре месяца обработал 12,6 млн тонн. тонн грузов (в прошлом году — почти 15 млн тонн), из них 316 тыс. контейнеров, или на 60% больше, чем в прошлом году.

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