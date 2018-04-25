Глава Литвы грустит о выходе Великобритании из ЕС, но надеется сохранить тесные связи

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Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что грустит в связи с выходом Соединенного Королевства из Евросоюза, но надеется на сохранение тесных связей.

«Грустно наблюдать за выходом Соединенного Королевства из ЕС, но я надеюсь, что мы останемся близкими друзьями и союзниками», – написал Г. Науседа в пятницу в «Твиттере».

«Мы готовы создать новое амбициозное партнерство и укрепить наше сотрудничество в сферах обороны, безопасности, исследований, торговли и инноваций», – добавил он.

В пятницу Соединенное Королевство покидает ЕС после длившейся более четырех десятилетий экономической, политической и правовой интеграции.