Глава МИД Литвы Л.Линкявичюс посетит Украину

В понедельник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отправляется в Украину, где примет участие в международном инвестиционном форуме.
Форум RE:THINK. Invest in Ukraine состоится в городе Мариуполе, сообщило литовское внешнеполитическое ведомство.
Цель инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским первого Мариупольского форума – продемонстрировать инвестиционную привлекательность Украины и региона Азовского моря, привлечь в страну больше международных инвестицией и обеспечить большую вовлеченность международных финансовых организаций для укрепления украинской экономики.
Ожидается, что в рамках форума министр встретится с высшими должностными лицами Украины.
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