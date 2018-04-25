  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
В Сейме вновь предлагается разрешить охотиться с прицелами ночного видения

Подробнее...
default image
Google представил приложения для снижения зависимости от смартфонов

Подробнее...
default image
Глава МИД Литвы Л.Линкявичюс посетит Украину

Подробнее...
default image
В связи с пожаром в Алитусе созывается Комиссия по нацбезопасности при кабмине

Подробнее...
default image
В СНГ в 2020 году может появиться аналог "Евровидения"

Подробнее...
default image
Курьёзы недели

Подробнее...
default image
«Операция «Мы», или Невероятное приключение»

Подробнее...
default image
«Последний этаж»

Подробнее...
default image
Новые встречи со старыми друзьями

Подробнее...
default image
Почетная докторская степень - М. Паулаускасу

Подробнее...
default image
О вывозе мусора

Подробнее...
default image
Социальная сфера в 2020 году: что запланировано?

Подробнее...
default image
Кто может претендовать на компенсацию

Подробнее...
default image
Семь дней в немецкой школе

Подробнее...
default image
Безналичный расчет

Подробнее...
default image
Соберем ли новые налоги?

Подробнее...
default image
Что ждет рынок труда

Подробнее...
default image
Безопасность столичных парков

Подробнее...
default image
Гитанасу Науседе присвоено звание почетного доктора Университета Гифу

Подробнее...
default image
Самолеты НАТО получат приоритет перед гражданскими рейсами в небе Европы

Подробнее...
TOP,Визиты,Новости,Политика

Глава МИД Литвы Л.Линкявичюс посетит Украину

Фото-BFL

В понедельник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отправляется в Украину, где примет участие в международном инвестиционном форуме. 

Форум RE:THINK. Invest in Ukraine состоится в городе Мариуполе, сообщило литовское внешнеполитическое ведомство.

Цель инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским первого Мариупольского форума – продемонстрировать инвестиционную привлекательность Украины и региона Азовского моря, привлечь в страну больше международных инвестицией и обеспечить большую вовлеченность международных финансовых организаций для укрепления украинской экономики. 

Ожидается, что в рамках форума министр встретится с высшими должностными лицами Украины. 

реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!