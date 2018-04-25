В связи с пожаром в Алитусе созывается Комиссия по нацбезопасности при кабмине

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

В связи с пожаром в Алитусе в понедельник созывается заседание литовской правительственной Комиссии по национальной безопасности.

Как сообщило правительство, заседание созывается по инициативе премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса по причине «безотлагательного вопроса об оценке последствий пожара в Алитусе и мер их устранения».

На совещании министры окружающей среды, сельского хозяйства и здравоохранения представят результаты анализов, связанных с последствиями пожара, рекомендации по краткосрочным и долгосрочным мерам устранения последствий.

Пожар в компании Ekologistika, на ее складах использованных автомобильных покрышек площадью 2 тыс. кв. метров, возник 16 октября. Его тушили несколько дней, пожарные работы завершились почти через неделю – в пятницу.

В течение нескольких дней в округе фиксировалось значительное повышение загрязнения воздуха опасными материалами, с проблемами со здоровьем, связанными с загрязнением воздуха, к медикам обратились восемь человек.

Ученые предупреждают, что во время этого пожара произошел выброс огромного количества ядовитых веществ, последствия этого пожара могут ощущаться десятилетия.

В пятницу Продовольственно-ветеринарная служба сообщила, что на затронутых пожаром территориях загрязнено молоко, и запретила фермерам с этих территорий продавать это молоко и использовать его в пищу для людей или животных.

В городе Алитусе и в Алитусском районе объявлены экстремальные ситуации.