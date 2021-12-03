Глава Минэнерго Литвы призывает ЕК искать новые меры безопасности для БелАЭС

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Все европейские рекомендации по стресс-тестам Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Островце должны быть реализованы, и Европейская Комиссия должна искать более эффективные меры по управлению потенциальными угрозами станции, заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

Такую позицию он выразил на заседании Энергетического совета ЕС в Брюсселе в четверг, сообщает Минэнерго.

«Все без исключения рекомендации по стресс-тестам БелАЭС должны выполняться, а их эффективность тщательно должна проверять на практике (…) Тот факт, что Беларусь выполнила некоторые требования по стресс-тестам, не является доказательством безопасности этой электростанции», – отмечает Крейвис в пресс-релизе.