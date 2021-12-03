Президенты Литвы, Украины и Польши призывают ужесточить санкции в отношении России

Главы государств также выразили особую озабоченность ухудшением безопасности и стабильности в регионе и возникающими угрозами, «включая гибридные угрозы, порождаемые, среди прочего, продолжающейся российской агрессией», и согласились с необходимостью совместных усилий для повышения устойчивости к этим угрозам в для более эффективного решения этих проблем и координированной борьбы с ними.

Президенты подтвердили свою солидарность и поддержку перед лицом «созданного и организованного Минском миграционного кризиса на литовско-белорусской и польско-белорусской границе» и заявили, что страны полны решимости «объединить усилия для его преодоления». Лидеры Литвы, Польши и Украины также отметили, что эта гибридная атака представляет прямую угрозу безопасности всей Европы.

Среди прочего, президенты выразили «глубокую озабоченность» проектом «Северный поток — 2», который, по их словам, угрожает безопасности европейского региона, и подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению энергетической безопасности Европы.

Совместное заявление президентов было распространено после их он-лайн встречи в четверг.

Киев и Запад в последнее время обвиняют Россию в отправке войск и оружия через границу для поддержки сепаратистов. Москва это отрицает. Пророссийские сепаратисты взяли под свой контроль два восточных региона Украины в 2014 году, вскоре после того, как Москва оккупировала украинский Крымский полуостров. Конфликт на востоке Украины уже унес жизни более 13 тысяч человек.