Глава Минюста Литвы: сейму предложат узаконить смену пола

Литовский министр юстиции Эвелина Доброльская обещает вынести на рассмотрение сейма поправки, которые узаконят процедуру смены пола.

«Если говорить о трансгендерах, то мы должны вернуться к делу Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) 2007 года «Л. против Литвы», его Литва проиграла, и до сих пор не регламентировала проблемы трансгендеров. (…) В правительственном формате Министерство юстиции планирует за этот срок полномочий подготовить проект, и мне бы хотелось верить в то, что сейм, наконец, примет изменения к законам, которые позволят обеспечить права тех людей, которые существуют в нашем обществе, и перед которыми у нас также есть обязательства», – сказала в интервью BNS министр.

Она акцентировала, что в данный момент эти люди, стремящиеся сменить пол и написание имени в документах, вынуждены делать это в судебном порядке.