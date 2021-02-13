Глава миссии МВФ: экономика Литвы восстановится уже в 2022-ом

Б. Гарсия считает, что не будет драматических перемен в общественном укладе после завершения кризиса, хотя не исключает определенных последствий, например, работники могут не вернуться в офисы на пять рабочих дней.

«Последствия будут. Скажем, хотя сейчас преждевременно говорить, но: вернемся ли мы в офисы на пять дней в неделю? Возможно, это не потребуется. Возможно, мы более продуктивны дома, настроенные на работу, где нам не мешают, а на следующий день уже пойдем в офис. А это повлияет и на офисные пространства. Пока слишком рано делать выводы. Однако, хоть изменения и возможны, я думаю, что не будет драматичных перемен в самом общественном укладе, в деятельности», – сказал он.

Миссия МВФ в Литве действовала удаленно с 25 января по 1 февраля.