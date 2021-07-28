Глава МВД обсудит с мэром Шальчинского района расселение мигрантов

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В среду министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обсудит с мэром Шальчининского района Здиславом Палевичем расселение нелегальных мигрантов.

Представитель министра по связям с общественностью Лина Лауринайтите-Григене информировала BNS, что встреча пройдет по инициативе мэра.

«Встречу инициировал мэр Шальчининского района, поэтому мы надеемся услышать конструктивные предложения по снижению беспокойства общественности в связи с соседством с мигрантами, и возможно, конкретные способы решения проблемы расселения мигрантов», – отметила представитель министра.

Жители городка Девенишкес Шальчининского района сопротивляются поселению семей мигрантов до 1 сентября.

Военный полигон Руднинку. Как утверждает МВД, хорошо защищенная территория. На фото забор (если его так можно назвать) с обратной стороны полигона, в котором огромная дыра. На видео с 6 минуты.

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