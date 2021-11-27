Глава МВД: ситуация на границе с Беларусью стабильная, но мы не может быть спокойными

Paulius Peleckis/BNS Foto

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что ситуация на границе страны с Беларусью стабилизировалась, однако нельзя быть спокойным, поскольку в соседней стране еще много мигрантов.

«Хотя цифры показывают, что ситуация стабилизировалась, что у нас нет серьезных проблем, я вынуждена сказать, что мы не можем быть спокойными, потому что с белорусской стороны мы насчитываем 1,5–2 тысячи мигрантов и видим, что в ангарах их еще больше», — сказала министр журналистам в пятницу в Капчяместисе, что в приграничном Лаздийскм районе.

Paulius Peleckis/BNS Foto

По ее словам, в целом в Беларуси может находиться 7-15 тысяч мигрантов.

«Пока эти люди не будут возвращены в страны их происхождения, мы действительно не можем быть спокойными. Зная, что А. Лукашенко непредсказуем и от него можно чего угодно ожидать, мы должны быть готовы к любому сценарию», — сказала А. Билотайте.

Она подчеркнула, что службы «готовы, составлены разные планы реагирования».

С начала августа, когда пограничникам было предоставлено право разворачивать мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу, более 7,4 тысячи человек не были допущены в Литву.

Незаконно попасть в Литву удалось почти 4,2 тыс. мигрантов.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией. В результате в Литве объявлено чрезвычайное положение. Затем, когда большое количество мигрантов сосредоточилось а границе Беларуси с Польшей, Сейм также объявил чрезвычайное положение на приграничных территориях Литвы на месяц.