Заказы ветряных электростанций в Литве бьют рекорды – ассоциация

В третьем квартале этого года было заказано наибольшее количество ветряных электростанций в истории страны – общая мощность заказов достигает 262 мегаватт (МВт), сообщает Литовская ассоциация ветряной энергетики (ЛАВЭ).

На основании данных европейской организации производителей ветровой энергии Wind Europe, ЛАВЭ сообщает, что за это время литовские компании за этот период подали заказы компаниям Enefit Green и European Energy на производство 48 ветряных электростанций мощностью от пяти до шести МВт.

«В будущем мы должны увидеть и другие такие скачки заказов на ветроустановки в общей европейской статистике», – отметила директор ассоциации Урте Дашкявичюте.

В третьем квартале Литва была второй в Европе после Украины по количеству заказанных ветряных установок, но по данным ЛАВЭ, она все еще отстает от средних европейских показателей и особенно от лидеров в ветроэнергетике.

По данным Wind Europe, ветроэнергетика в Литве удовлетворяет 13% потребности в электроэнергии, а среднеевропейский показатель достигает 15%. Однако страна сильно отстает от лидеров — Дании (48%), Ирландии (38%), Германии (27%) или Швеции (20%).

В 2020 году общая мощность ветропарков в Европе составила 220 ГВт, 80% из них находились на суше. Только в прошлом году 14,7 ГВт ветряных электростанций было установлено в Европе, в основном в Нидерландах (2 ГВт), Германии (1,7 ГВт), Швеции (1,7 ГВт), Испании (1,4 ГВт) и Франции (1,3 ГВт).

Минэнерго: будущим ветропарком в море интересуются компании Франции, Нидерландов, Канады

Литва собирается строить первый парк ветроэлектростанций в Балтийском море, и интерес к этому проекту проявляют французская компания TotalEnergies Renewables, нидерландская Van Oord Offshore Wind, канадская Northland Power и представители этой промышленности других стран.

Министерство энергетики утверждает, что представители этих предприятий благоприятно оценивают условия развития будущего ветропарка.

Вице-министр энергетики Дайва Гарбаляускайте в Дании также встретилась с представителями германской компании RWE, датской Orsted, польской Orlen. Кроме того, состоялись дискуссии с датским предприятием European Energy, которое уже инвестирует в проекты в Литве и намерено увеличить инвестиции.

Будущим парком мощностью 700 мегаватт на Балтике интересуются и литовские компании – контролируемая государством Ignitis grupe и Achemos grupe.