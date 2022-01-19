Глава ООН призвал реформировать глобальную финансовую систему

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал реформировать глобальную финансовую систему и поддержать развивающиеся страны, чтобы не допустить роста социального недовольства и насилия. Об этом он заявил, выступая на Экономическом форуме в Давосе, сообщает Центр новостей ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил, что нынешний форум проходит на фоне беспрецедентных вызовов, связанных с замедлением темпов восстановления экономики, нарушением цепочек поставок, ростом инфляции и растущей угрозой долгового кризиса.

«Все это подрывает с таким трудом достигнутые успехи в продвижении Повестки для до 2030 года и Целей устойчивого развития, — подчеркнул Антониу Гутерриш. — Последние два года наглядно продемонстрировали простую, но жестокую реальность — если хоть кто-то остается за бортом, там оказываются и все остальные».

По словам главы ООН, развивающиеся страны сталкиваются с все более масштабным долговым бременем и растущими процентными ставками, что увеличивает для них угрозу дефолта. Чтобы предотвратить подобный сценарий, необходима реструктуризация их долга и реформа всей глобальной системы, в том числе укрепление усилий по борьбе с коррупцией и незаконными финансовыми потоками.

Оставив развивающиеся страны один на один с долговым кризисом, международное сообщество подрывает возможность восстановления ситуации на глобальном уровне, а неспособность эффективно бороться с неравенством сводит на нет любые экономические успехи, отметил Антониу Гутерриш.

Он также заявил, что важно поддержать развивающиеся страны в сфере действий по борьбе с изменением климата. Антониу Гутерриш напомнил, что вместо сокращения объемы эмиссий увеличиваются, а масштабы выработки энергии путем сжигания угля достигли новых рекордных показателей. Глава ООН предупредил, что мир ждут новые погодные катаклизмы, напомним, что только в прошлом году они нанесли мировой экономике ущерб в $120 млрд и унесли жизнь 10 тыс. человек.

Кроме того, необходимо оказать помощь развивающимся странам в борьбе с пандемией. В частности, как подчеркнул глава ООН, необходимо выполнить поставленные Всемирной организацией здравоохранения цели по вакцинации. Для этого нужно, чтобы производители вакцин в приоритетном порядке снабжали препаратами механизм COVAX, обеспечивающий поставки по всему миру. В то же время Антониу Гутерриш призвал фармацевтические компании делиться лицензиями, ноу-хау и технологиями, чтобы и развивающиеся страны могли производить вакцины от COVID-19. Кроме того, по словам генсека ООН, необходимо начать готовиться к возможным будущим пандемиям.

Перед лицом этих и других угроз глава ООН призвал создать коалицию стран, а также государственных и частных финансовых институтов, чтобы обеспечить развивающиеся страны финансовой поддержкой в установленном объеме.

Чтобы осуществить эффективные действия на всех обозначенных направлениях необходимы поддержка, идеи и финансовая помощь со стороны всего глобального бизнес-сообщества, убежден глава ООН. «Мы не можем продолжать возводить стены между имущими и неимущими. Мы должны объединить усилия — между странами и секторами — и поддержать страны, которые сегодня нуждаются в помощи», — призвал в заключение Антониу Гутерриш.