Участники конференции по безопасности: мы должны избежать военного сценария

Laurynas Kasčiūnas/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

В связи с эскалацией со стороны России Западный мир должен сделать все, чтобы избежать сценария с войной, заявили в среду в Вильнюсе участники международного форума по безопасности.

Лауринас Касчюнас, являющийся главой организовавшего форум Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Сейма Литвы отметил, что Россия, сосредоточившая свои военные силы у границы с Украиной, «пытается повысить геополитическую температуру, накалить обстановку и создать стратегическую неопределенность».

«Эта неопределенность может создать много проблем, конечно, мы можем говорить о военном нападении, об эскалации, возможно, кто-то начнет переговоры с Россией на определенных условиях, но в этом самый большой риск — начать переговоры на условиях России», — сказал Касчюнас.

По словам главы комитета Сейма, «когда Россия занимается эскалацией ситуации, она знает, что кто-то придет с Запада, попытается начать переговоры и все пойдет по ее условиям, и Россия, наконец, добьется своих геополитических целей. «

«Они ясны — чтобы Украина и Грузия не стали странами НАТО, чтобы страны Балтии стали второсортными в этой североатлантической организации, мы не должны этого допустить», — сказал Касчюнас.

По его словам, Литва видит в этой ситуации три красных линии, по которым нельзя уступать: на пространстве НАТО не может быть многоуровневых зон безопасности, должна сохраняться политика открытых дверей НАТО, необходимо добиваться независимости Беларуси от России.

Бывший премьер-министр и вице-спикер парламента Финляндии Антис Ринне отметил, что не первый год видна военная активность России, и Западные страны теперь должны сделать все возможное, чтобы предотвратить «войну и коллапс в Европе».

Он также подчеркнул, что Финляндия, проводившая после Второй мировой войны политику нейтралитета, сама примет решение о членстве в НАТО. «Никакая сверхдержава не будет влиять на Финляндию», — сказал Ринне.

Марк Микельсон, председатель парламентского комитета по иностранным делам и безопасности Эстонии, сказал, что ситуация в Европе была похожа на ту, что была перед Второй мировой войной.

«Нашим приоритетом было построить прозрачные и хорошие отношения с Россией, но, к сожалению, не из-за наших ошибок или плохих решений мы находимся в очень опасной ситуации и живем в очень опасные времена. Ситуация очень похожа на ту, в которой находилась Европа в четвертом десятилетии прошлого века, я бы сказал, что сейчас есть вероятность того, что в мире будет большая неразбериха, может быть ужасный сценарий, мировая война, потому что Россия осуществляет гибридную агрессию против западных демократических стран», — заявил глава эстонского парламентского комитета.

«Мы пытаемся понять, почему Россия так агрессивна, почему она выдвигает ультиматумы в отношении НАТО, в отношении Запада или же это ее желание восстановить империю. Эта враждебность по отношению к свободе имеет очень глубокие корни в России. «…Россия шла по пути войны как минимум с 1979 года, вспомните войну в Афганистане, которая длилась почти десять лет, и это была одна из главных причин распада советской империи», — сказал Микельсон.

В среду в Сейме проходит форум по безопасности для обсуждения ситуации в Украине и регионе, организованный Комитетом Сейма по национальной безопасности и обороне и Фондом поддержки обороны. Его цель — обсудить напряженную геополитическую ситуацию в регионе, возможные сценарии военной эскалации и ответа Запада на российскую агрессию, говорится в сообщении Сейма.

Десятки тысяч российских военнослужащих, дислоцированных вблизи границы с Украиной, подпитывают опасения Запада по поводу возможного вторжения Москвы.

Москва же утверждает, что военные учения являются ответом на растущее вмешательство НАТО в зону ее влияния. Россия также категорически требует, чтобы западный военный альянс не расширялся за нынешние пределы.

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