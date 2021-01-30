Глава ООН: сбои в системе образования могут обернуться катастрофой для целого поколения

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Сбои в системе образования могут обернуться катастрофой для целого поколения, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Как сообщает Центр новостей ООН, генсек призвал совершенствовать методы дистанционного обучения.

В связи с пандемией коронавируса многие страны приняли решение закрыть учебные заведения. Возможности ходить в школу лишились 1,5 млрд детей. Многие перешли на дистанционное обучение. Однако около трети детей — 463 млн — не могут учиться дистанционно, поскольку у них дома нет компьютера или интернета. К тому же многие школы так и не смогли организовать онлайн-обучение.

Глава ООН отметил, что еще до пандемии школу не посещали около 258 млн детей и подростков, большинство из которых составляли девочки. В странах с низким и средним уровнем дохода более половины детей в возрасте до 10 лет не имели возможности освоить даже базовые навыки чтения.