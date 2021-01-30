Главы стран Балтии предупреждают об опасности сокращения дотаций ЕС на Rail Baltica

«Президент вместе с лидерами Латвии и Эстонии обратился к премьер-министру Португалии с призывом придерживаться на переговорах позиции о том, что все правовые акты, связанные с многолетним бюджетом ЕС, в том числе и регламент Европейских мер инфраструктурных сетей, должны соответствовать выводам Совета руководителей ЕС от 21 июля 2020 года и отражать сложный компромисс, достигнутый между государствами-членами ЕС», – сообщила BNS группа президента по вопросам коммуникации.

«Rail Baltica является стратегическим проектом инфраструктуры ЕС, необходимым для поддержания действия общего рынка, поэтому для этого требуется должное политическое внимание и соответствующее финансирование – такое, о котором договорился Совет руководителей ЕС», – говорится в комментарии.

Португалия сейчас председательствует в Совете ЕС, представляет блок на межведомственных переговорах с Европарламентом, от которых будет зависеть реализация бюджета ЕС.

Как отмечает администрация президента, «у части членов Европарламента возникли определенные вопросы по распределению 1,4 млрд. евро «не хватающих для завершения основных межгосударственных железнодорожных смычек между странами смычки чтобы поддержать действие общего рынка», как это предусмотрено в выводах Совета руководителей Европы.

Агентство Politico утверждает, что ознакомилось с письмом глав Балтийских государств от 8 января.

Как отмечается в статье, в нем Португалию просят обеспечить, чтобы на проходящих переговорах о транспортном финансировании соблюдалось решение лидеров ЕС выделить 1,4 млрд евро проекту Rail Baltica.

Бывший тогда премьером Эстонии Юри Ратас, премьер Латвии Кариньш Кришьянис и президент Литвы Гитанас Науседа написал, что таким образом будет обеспечиваться ратификация решений по собственным ресурсам в этих трех странах.