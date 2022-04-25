Глава Пентагона и госсекретарь США прибыли в Киев

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Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен прибыли в Киев 24 апреля на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил журналистам советник главы офиса президента Алексей Арестович.

О предстоящем визите Ллойда Остина и Энтони Блинкена сообщал Владимир Зеленский на прошедшей в субботу пресс-конференции. Он говорил, что предстоящая встреча будет посвящена поставкам американского оружия Украине.

Зеленский также выражал надежду, что в Украину сможет приехать президент Джо Байден, чтобы «поддержать украинский народ».

«Визит делегации высокопоставленных чиновников США в Киев в этот ответственный для Украинского государства момент очень ценен и важен», — отметил президент.

Отмечается, что Зеленский и представители США обсудили оборонную помощь, усиление санкционной политики против России, а также финансовую поддержку Украины и гарантии безопасности.

По словам президента, оказанная США оборонная поддержка на общую сумму 3,4 млрд долларов является крупнейшим вкладом в укрепление обороноспособности Украины. Это содействие уже помогает вывести оборонные способности Украины на качественно новый уровень.

Отдельное внимание во время встречи уделили санкционной политике, которая должна и дальше усиливаться и стать весомым элементом влияния на агрессора.

«Мы понимаем, какими должны быть следующие шаги на этом треке. И рассчитываем на поддержку партнеров», — подчеркнул Зеленский и передал американской стороне План действий по усилению санкций против РФ, наработанный международной экспертной группой Ермака-Макфола.

Также президент заявил, что видит США лидером среди стран — гарантов безопасности Украины в будущем.