Ландсбергис отправляется в Индию обсудить помощь Украине и санкции России

Gabrielius Landsbergis/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во вторник посетит Нью-Дели, Индия, чтобы обсудить поддержку Киева и санкции против России, которая уже более двух месяцев ведет нападение в Украине.

В Индии Ландсбергис встретится с премьер-министром Нарендрой Моди и министром иностранных дел Субраманьямом Джайшанкаром.

В ходе встреч будут также обсуждаться возможности развития двусторонних отношений Литвы с Индией, стратегическое партнерство и перспективы сотрудничества между Европейским Союзом (ЕС) и Индией, а также ситуация с безопасностью в Европе и Индийско-Тихоокеанском регионе, сообщило министерство.

Нью-Дели давно пытается лавировать в отношениях с Западом и Москвой, которая поставляет Индии большую часть оружий. Однако вторжение России в соседнюю страну затрудняет поддержание этого баланса.

Индийское правительство открыто не осуждало Кремль и не поддержало резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую агрессию Москвы.

Несколько ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, и премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, недавно посетили страну, чтобы обсудить вопросы безопасности.

Ландсбергис также примет участие в дискуссии Raisina Dialogue о будущем Европы, ее геополитической роли и стратегических инструментах для обеспечения ее безопасности и влияния в мире, а также в дискуссии Raisina Fireside о роли Китая в Европе и его отношениях с ЕС.

Проводимы с 2016 года Raisina Dialogue — важнейшее геополитическое и геоэкономическое мероприятие в Индии и Южной Азии, организуемое исследовательским фондом Observer Research Foundation Observer и Министерством иностранных дел Индии.

В ежегодных дебатах по актуальным вопросам принимают участие главы государств, бизнес-лидеры, представители СМИ, гражданского общества и научных кругов.

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