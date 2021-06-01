Главы МИД и Минобороны НАТО 1 июня обсудят Белоруссию, Украину и подготовку к саммиту

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Министры иностранных дел и обороны стран НАТО обсудят на заседаниях 1 июня ситуации на Украине и в Белоруссии, а также подготовку к саммиту 14 июня. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встреч руководителей внешнеполитических и военных ведомств стран альянса в видеоформате, передает ТАСС.

«Мы обсудим ситуации на Украине, в Белоруссии, Афганистане, а также подготовку к саммиту», — сказал он.