Главы МИД и Минобороны НАТО 1 июня обсудят Белоруссию, Украину и подготовку к саммиту

Министры иностранных дел и обороны стран НАТО обсудят на заседаниях 1 июня ситуации на Украине и в Белоруссии, а также подготовку к саммиту 14 июня. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встреч руководителей внешнеполитических и военных ведомств стран альянса в видеоформате, передает ТАСС.
«Мы обсудим ситуации на Украине, в Белоруссии, Афганистане, а также подготовку к саммиту», — сказал он.
«Мы строго осуждаем принудительную посадку гражданского самолета в Минске», — заявил Столтенберг по поводу произошедшего 23 мая инцидента, когда самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. После посадки информация о минировании не подтвердилась. Позже в белорусской столице уточнили, что на борту самолета находился разыскиваемый властями основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Он и его подруга гражданка России София Сапега были задержаны сотрудниками белорусских правоохранительных органов. Данное задержание Столтенберг назвал «прямой атакой на свободу слова» и потребовал «немедленного освобождения задержанных».
При этом НАТО не будет приглашать Грузию и Украину на саммит альянса в июне.