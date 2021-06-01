Министр: Европейская прокуратура будет мощным орудием в борьбе с расхищением средств

Она отметила, что очень важно, что это будет «приближенным к людям ведомством», поскольку каждый человек сможет обратиться и сообщить на интернет-сайте о растрате, связанной с использованием средств ЕС.

«Каждый гражданин сможет на родном языке обратиться на сайте Европрокуратуры и сообщить об имеющейся у него информации, связанной именно с растратой средств ЕС, с коррупцией, связанной с этими средствами», – отметила Э. Добровольская.

Во вторник к работе приступает созданная в Люксембурге Европрокуратура. Она будет расследовать преступления, наносящие вред финансовым интересам ЕС, связанные с мошенничеством, коррупцией, отмыванием денег, мошенничеством в сфере НДС. Это первая надгосударственная прокуратура.

Это новое учреждение ЕС также сможет расследовать любую иную незаконную деятельность, которая неотделимо связана с преступлениями, наносящим вред бюджету ЕС, и осуществлять уголовное преследование.

Ожидается, что в длительной перспективе Европрокуратура будет расследовать около 3 тыс. дел в год.

Соглашение о совместной европейской прокуратуре члены ЕС достигли в 2017 году. В первый трехлетний срок её полномочий назначены 22 прокурора.