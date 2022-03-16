Главы МИД Литвы и Украины призывают оказывать гуманитарную помощь, изолировать РФ

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Министры иностранных дел Литвы и Украины, встретившиеся во вторник во Львове, призывают международное сообщество активизировать гуманитарную помощь изнуренной войной стране и еще больше изолировать агрессора — Россию.

«Министры решительно осудили жестокую войну, которую Россия при непосредственном участии Беларуси ведет против суверенной, мирной и независимой Украины. Этим чудовищным действием Россия грубо нарушила основные принципы международного права, Хартию ООН, Хельсинкский Заключительный акт и множество других документов, на которых строятся взаимоотношения сторон», — говорится в совместном заявлении Габриэлюса Ландсбергиса и Дмитрия Кулебы

Они призывают Россию немедленно положить конец агрессии, подчеркивая, что эта страна нанесла такие разрушения и человеческие страдания, «каких Европа уже не видела за семь десятилетий».