Главы МИД Литвы и Украины призывают оказывать гуманитарную помощь, изолировать РФ

Министры иностранных дел Литвы и Украины, встретившиеся во вторник во Львове, призывают международное сообщество активизировать гуманитарную помощь изнуренной войной стране и еще больше изолировать агрессора — Россию.
«Министры решительно осудили жестокую войну, которую Россия при непосредственном участии Беларуси ведет против суверенной, мирной и независимой Украины. Этим чудовищным действием Россия грубо нарушила основные принципы международного права, Хартию ООН, Хельсинкский Заключительный акт и множество других документов, на которых строятся взаимоотношения сторон», — говорится в совместном заявлении Габриэлюса Ландсбергиса и Дмитрия Кулебы
Они призывают Россию немедленно положить конец агрессии, подчеркивая, что эта страна нанесла такие разрушения и человеческие страдания, «каких Европа уже не видела за семь десятилетий».
Министры выразили решительную поддержку расследованию, начатому прокурором Международного уголовного суда, заявив, что президент России Владимир Путин и его соратники «должны предстать перед судом в Гааге за военные преступления и преступления против человечности».
Они также призвали международное сообщество активизировать скоординированную военную, гуманитарную, финансовую и политическую поддержку Украины и призвали к дальнейшему давлению на режимы России и Белоруссии путем расширения ограничительных мер, включая запрет на использование российских ископаемых видов топлива, призывают объявить дополнительные санкции для лиц и компаний ответственных за войну.
«Министры подчеркнули, что Украина после завершения войны должна восстановить свою экономику как можно скорее, и что Россия должна быть привлечена к ответственности и полностью компенсировать все потери, которые Украина понесла в результате российского вторжения», — говорится в заявлении.
Кремлевские силы вторглись в Украину в конце февраля и начали крупномасштабную войну. Запад ответил санкциями против России и различными формами поддержки Украины, в том числе военной.
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