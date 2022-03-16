Президент Литвы готов организовать визит глав стран Запада в Украину

«Я приглашаю всех друзей Украины в Киев. — заявил президент Украины в Telegram-канале. – Правда, здесь может быть опасно, потому что наше небо не ограждено от российских ракет и военных самолетов».

Киев уже некоторое время просит НАТО обеспечить нелетную зону над Украиной, но западные страны опасаются, что этот шаг может привести к прямой конфронтации между НАТО и Россией.

Однако Науседа подчеркнул важность не только визитов поддержки, но и мероприятий, мобилизующих помощь Украине.

«Мы видим большой смысл в сплочении общественного мнения на Западе, в сплочении политической воли на Западе. Нам это удается, я не побоюсь этих слов, довольно хорошо. Наверное, лучшая оценка — это та, что исходит от самой Украины», — сказал президент.

По словам главы государства, Киев благодарит Литву за ее усилия, направленные на то, чтобы голос терзаемого войной государства «сильно звучал в международном сообществе, чтобы повлиять на людей, чтобы изменить привычки мышления, которые были раньше».

«Ужасы войны открывают глаза почти всем», — сказал он.

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