Главы МИД стран Балтии обсудит помощь соотечественникам в Великобритании

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии обсудят, как помочь гражданам Балтийских стран вернуться из Соединенного Королевства.

«В среду в 10 часов совещание с латышами и эстонцами, примем общее решение о возвращении граждан из Соединенного Королевства», – сказал BNS министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Посольство Литвы в Лондоне собирает информацию о лицах, которым необходима помощь в возвращении домой и Соединенного Королевства.

Балтийские страны вместе ищут решение доставки своих граждан.

С утра понедельника и до конца года решением правительства в Литве вступил в силу запрет прибытия пассажирскими самолетами из Соединенного Королевства по причине распространяющегося в этой стране штамма коронавируса. Грузовые рейсы не отменяются.