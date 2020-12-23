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Главы МИД стран Балтии обсудит помощь соотечественникам в Великобритании

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии обсудят, как помочь гражданам Балтийских стран вернуться из Соединенного Королевства. 

«В среду в 10 часов совещание с латышами и эстонцами, примем общее решение о возвращении граждан из Соединенного Королевства», – сказал BNS министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. 

Посольство Литвы в Лондоне собирает информацию о лицах, которым необходима помощь в возвращении домой и Соединенного Королевства. 

Балтийские страны вместе ищут решение доставки своих граждан. 

С утра понедельника и до конца года решением правительства в Литве вступил в силу запрет прибытия пассажирскими самолетами из Соединенного Королевства по причине распространяющегося в этой стране штамма коронавируса.  Грузовые рейсы не отменяются. 

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