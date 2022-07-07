Год с нелегальной миграцией: Литва не отступит от решений 

2 июля исполнился год с тех пор, как Литва объявила экстремальную ситуацию из-за наплыва мигрантов. Только в прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тысячи человек. Прошлогодний приток мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока и Африки, через Беларусь Литва называет гибридной атакой минского режима.

В настоящее время поток нелегальной миграции спал, но расслабляться нельзя, так как сохраняется возможность провокаций, считает министр.

«Мы живем в трудное время, Литва подвергается информационным, гибридным и кибератакам, говоря о давлении, оказываемом нелегальной миграцией, на данный момент оно кажется эпизодическим, но все же остается», – сказала она.

По ее словам, поток нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь границу с белорусской стороны, указывает на новые направления через Москву, поэтому расслабляться нельзя.

«Необходимо понять, что вероятность подобных повторных провокаций все же есть, поэтому мы должны быть подготовлены, что мы и делаем», — отметила министр.

Глава госпогранслужбы Рустамас Любаевас заявил, что не исключает, что нелегальная миграция как оружие против Евросоюза может быть использована Россией в будущем.

«Сейчас мы наблюдаем очень агрессивную риторику со стороны Российской Федерации, поэтому я бы не исключал, что в будущем Россия попытается воспользоваться и организовать подобную атаку против всего Евросоюза. В связи с этим, как отметил министр, мы должны подготовиться к этому вопросу, должны оценить уроки, ошибки, которые были допущены», – сказал Р. Любаевас.

«Это не только наша оценка в Литве, но и Frontex видит подобный риск, что Россия может принять такие меры в будущем», — добавил он.

Глава госпогранслужбы признал, что на данный момент нет сигналов о том, что Россия намерена воспользоваться этой ситуацией, потому что у нее «гораздо более серьезные проблемы в проведении агрессии против Украины». При этом он напомнил, что попытки России повлиять на Запад посредством нелегальной миграции уже имели место на границе Норвегии и Финляндии.

По словам министра, все прошения о предоставлении убежища мигрантов, прибывших прошлым летом в разгар кризиса, уже рассмотрены, и абсолютное большинство из них отклонены.

«439 человек покинули места расселения. Это показывает, что эти лица на самом деле не ищут убежища в Литве», — сказала министр.

Говоря об объявлении чрезвычайной ситуации, А. Билотайте подчеркнула, что такая правовая ситуация облегчила использование резервных фондов правительства, координацию действий между учреждениями, использование помощи служб и армии в управлении миграционными потоками.

«Год требовал быстрых, нестандартных и, я бы сказала, часто непопулярных решений, но все эти решения были действительно неизбежны, потому что мы должны были обеспечить национальную безопасность государства», – сказала А. Билотайте.

«Мы действительно отразили гибридную атаку, организованную Лукашенко, Европе впервые пришлось столкнуться с атакой, в которой использовались живые люди», – сказала министр.

Она также заявила, что план лидера Беларуси Александра Лукашенко «наводнить Европейский союз нелегальными мигрантами» провалился из-за стремления Литвы защищать себя.

«У нас была и есть политическая воля защищаться, у нас был эффективный ответ, мы предприняли все необходимые действия и решения, модернизировали систему охраны границ и преодолели кризис», — сказала А. Билотайте.

Она заверила, что опыт Литвы по управлению кризисом был перенят Латвией, Польшей, а также Финляндией.

Министр напомнила, что до конца года Литва намерена покрыть современной системой наблюдения весь участок границы с Беларусью — в настоящее время она установлена ​​примерно на 70%. Также к сентябрю планируется завершить строительство физического барьера.

Литва получила 42,1 млн евро на прием просителей убежища и мигрантов, еще 15 млн евро, выделенных на меры из фонда внутренней безопасности ЕС, 55 млн евро выделены из Европейского фонда комплексного управления границами на усиление охраны границ. По словам А. Билотайте, ожидается решение Еврокомиссии еще по 24 млн евро, которые будут направлены на укрепление безопасности калининградского транзита.

Правовые нормы противоречат европейским

Суд справедливости Европейского союза заявил, что литовские правовые нормы, которые не позволяют нелегальным мигрантам просить убежища и разрешают задерживать их просто за нелегальный въезд в страну, противоречат европейским директивам.

Такое предварительное решение коллегия судей приняла в экстренном порядке, рассмотрев запрос Высшего административного суда Литвы по делу мигранта М.А.

Кроме того, правозащитная организация Amnesty International раскритиковала действия литовских чиновников в связи с миграционным кризисом, возникшим в прошлом году, и предложила прекратить политику репрессий и освободить всех просителей убежища и нелегальных мигрантов.

В рекомендациях организации Литву призывают «немедленно прекратить возвращение беженцев и мигрантов в Беларусь и обеспечить соблюдение принципа невыдворения, то есть никого не переводить в место, где ему будет угрожать реальная опасность преследования и другие серьезные нарушения прав человека либо ему будет угрожать дальнейшая высылка».

Отчет основан на данных, полученных во время визита представителей Amnesty International в Литву в ноябре 2021 года — мае 2022 года. Они опросили 47 мигрантов, посетили Центры регистрации иностранцев в Мядининкай и Кибартай.

С августа прошлого года пограничники не впустили более 10 тысяч человек, пытавшихся нелегально проникнуть в Литву.

Комментируя решение Суда справедливости, министр сказала, что у них есть возможность подать заявление о предоставлении убежища.

«В Литве существует система, позволяющая подавать прошения о предоставлении убежища, ситуация не обстоит так, будто мы не даем возможности. Мы даем возможность, то есть в посольстве, на определенных погранпереходах — к сожалению, желания ими воспользоваться мы не видим, по понятным причинам и из-за участия режима в том процессе», — сказала министр.

По ее словам, решения, принятые Литвой, были необходимы не только для национальной безопасности страны, но и в целях защиты внешней границы Европейского союза.

«Я думаю, что этот аргумент совершенно ясен, мы даем возможность подать прошение, что касается других мер, предпринятых Литвой, эти меры были комплексными, чтобы мы могли защитить себя, а не открывать новый миграционный путь, то есть создать проблему не только для Литвы, но и для всего Европейского союза», – сказала А. Билотайте.

Она также отметила, что предпринятые Литвой действия были согласованы с международными ведомствами, Еврокомиссией, а действующие правовые нормы в отношении нелегальных мигрантов больше не соответствуют действительности, поэтому Литва стремится изменить правила.

«До сих пор Европа не сталкивалась с атакой такого рода. До сих пор миграционная политика была совсем другой, и правовая система адаптировалась к ней. Система не была адаптирована к таким ситуациям, которые происходят в Литве, поэтому мы добиваемся перемен», – отметила министр.

Суд ЕС заявил, что как задержание нелегальных мигрантов во время войны, экстремальной ситуации или чрезвычайного положения только потому, что они находятся в стране нелегально, так и отказ в возможности просить убежища противоречат директивам Сообщества.

Как А. Билотайте, так и директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте подчеркнули, что после уточнения внутренних процедур в начале года все мигранты, в том числе находящиеся в лагерях для мигрантов, получили возможность подать прошение о предоставлении убежища.

А. Билотайте также подтвердила, что у мигрантов были все возможности подать заявление раньше, в литовских дипломатических представительствах или пограничных пунктах, а не прорываться через границу, но они не использовали эти возможности.

Министр напомнила, что Литва представила предложения по изменению миграционных правил ЕС и «возлагает большие надежды» на будущее председательство Чехии в ЕС, что этот вопрос станет приоритетным.

Глава МВД подчеркнула, что вышеупомянутый мигрант М.А. в настоящее время покинул Литву и на него не распространяются ограничения передвижения.

«Это, видимо, частный случай, но есть решения учреждений, мы их уважаем, мы к ним прислушиваемся. Но для Литвы важно защищаться, и она будет это делать, если возникнут какие-либо угрозы», – подчеркнула она.

Как отметила Э. Гудзинскайте, Департамент миграции применяет «стандартную процедуру» – не принимать некоторые запросы, если они подаются в местах, не указанных в правовых актах. По ее словам, мигрант должен предъявить его лично и пройти собеседование. Однако она отметила, что большинство заявлений принимается и вышеупомянутый случай М.А. — один из десятка с начала наплыва мигрантов.

«В течение года такие случаи были, может, раз в месяц в прошлом году, так как людей было значительно больше, несколько или несколько десятков. Но, опять же, это небольшое количество. Что касается ситуации, то в начале года была уточнена процедура предоставления убежища, установлен конкретный срок, в течение которого ведомство должно ответить и объяснить человеку, как он должен подать заявление о предоставлении убежища», – пояснила она.

Трудоустройство после отмены ограничений

Тем временем Сейм Литвы разрешил мигрантам, в том числе нелегально въехавшим в Литву и ходатайствующим о предоставлении убежища, устраиваться на работу, как только по решению суда будут сняты ограничения на свободу их передвижения.

Им также разрешено заниматься самозанятостью, обменом или участвовать в курсах повышения квалификации и программах, чтобы помочь подготовиться к рынку труда.

После такого голосования консерватор Аудронюс Ажубалис, работающий в комитете Сейма по иностранным делам, заявил, что таким шагом Сейм открыл «все шлюзы» для нелегальной миграции. По его словам, парламентарии, внося поправки о либерализации трудоустройства мигрантов, саботируют государственную безопасность.

По решению Сейма мигранты смогут трудоустроиться через 12 месяцев после их регистрации в миграционной информационной системе.

По словам автора поправки, председателя Комитета по социальным вопросам и труду Миндаугаса Линге, разрешение мигрантам, ищущим убежища, устраиваться на работу не через 18 месяцев, как предлагалось ранее, а через 12 сэкономит государственные деньги, поскольку снизятся расходы на их содержание.

По словам М. Линге, в этом случае эти люди избегут рисков преступности, не имея источника средств к существованию: «Они бы содержали себя и не были бы обузой».

Томаc Томилинас, член Демократической группы «Во имя Литвы», пояснил, что даже после того, как мигрант начинает работать, сохраняется в силе процесс его выдворения и запрет на получение вида на жительство в течение пяти лет.

Между тем председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас заявил, что нелегальным мигрантам, ищущим убежища, разрешается работать в других странах Европейского союза в среднем через 24 месяца с момента снятия ограничений на передвижение.

«Нелегальный мигрант, которому не предоставили статус беженца, потому что он приехал из корыстных побуждений, а не от войны, через год получит право на работу? Наша цель — отправить нелегального мигранта домой, а не дать ему работу за незаконное пересечение границы», — отметил Л. Кащюнас.

Литва первой в Европейском союзе предоставит квалификацию нелегальным мигрантам, чей статус еще не ясен, за счет государственных средств.

Кроме того, Сейм разрешил нелегальным мигрантам заниматься индивидуальной и независимой деятельностью, хотя налоговая инспекция, МВД, Минфин выступали против этого.

По словам Л. Кащюнаса, Литва делает большую ошибку, принимая такие поправки: «Мы создадим много факторов притяжения для нелегальной миграции».

Витаутас Бакас, представитель фракции демократов «Во имя Литвы», высказал противоположную точку зрения: «Человечность вернулась в Сейм».

Министр внутренних дел Агне Билотайте сообщила парламентариям, что 430 нелегальных мигрантов в июне не вернулись в места размещения мигрантов: «Просто уехали и не вернулись».

Информация «ЛК», BNS