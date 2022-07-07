Клайпедский музыкальный фестиваль объявляет программу

У тех, кому еще не удалось посмотреть постановку оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец», ставшей визитной карточкой фестиваля, появится возможность сделать это 5 и 6 августа.

И в завершение фестиваля 7 августа Клайпедский эллинг зальют звуки заключительного гала-концерта, посвященного 35-летию Клайпедского государственного музыкального театра (КГМТ).

В этом году, отмечая 770-летие основания Клайпеды, КГМТ в сотрудничестве с партнерами готовит театрализованную программу, во время которой будет реконструирована высадка епископа Гейнриха и братьев францисканцев в устье реки Данге и их путешествие к месту старой Клайпедской крепости. Со сцены, оборудованной на месте старой крепости, организаторы встретят гостей специально по этому поводу созданной композитором Альвидасом Рямесой ораторией „Сказание о Мемельбурге“, которую исполнят солисты, хор и оркестр КГМТ.

Особенное мероприятие

В сороковых годах XIX века Клайпеду посетил немецкий композитор Рихард Вагнер. Здесь он дирижировал в городском театре, здесь, впечатленный бурным Балтийским морем и восхитительными пейзажами балтийского побережья, создал оперу „Летучий голландец“. И не удивительно, что постановка этой оперы Клайпедским государственным музыкальным театром на эллинге старой верфи естественно влилась в окружающую среду и привлекает зрителей не только из Литвы, но и Европы. Это необыкновенное зрелище создали в Клайпеде дирижер Модестас Питренас, автор концепции и режиссер Далюс Абарис, режиссер Гядиминас Шядуйкис, сценограф Сигита Шимкунайте, художник по костюмам и гриму Сандра Страукайте, хореограф Аурелиюс Лишкаускас, хормейстер Владимирас Константиновас и художник по свету Андрюс Стасюлис.

В разных странах мира существуют клубы любителей опер Р. Вагнера. Вагнеристы путешествуют по всему миру и коллекционируют впечатления от особенных постановок его опер. Но и они утверждают, что в других странах не доводилось видеть постановок „Летучего голландца“ на берегу залива, когда между зрителями „проплывает“ настоящее судно, когда на них обрушиваются тонны морской воды, над их головами исполняют акробатические трюки, поражают неожиданные дымовые и пиротехнические эффекты, и все это действие проходит на фоне изысканно интерпретируемой исполнителями приморского края музыки Вагнера. Что может быть более захватывающим?!

2021 год стал годом успеха и признания клайпедского „Летучего голландца“. Опера была признана лучшей постановкой года и получила награду „Маска года“. Режиссер и автор идеи Далюс Абарис и исполнитель роли Даланда Тадас Гирининкас награждены „Золотым крестом“.

С нетерпением ждем, когда в эллинг вернется один из лучших исполнителей роли Голландца, клайпедчанин бас-баритон Алмас Швилпа.

Партию Даланда в этом году впервые исполнит солист из Украины Тарас Штонда, роль его дочери Сенты — солистка Сандра Янушайте, а роль Эрика, жаждущего ее благосклонности, — Кристиан Бенедикт (Вайдас Вишняускас), литовец, выступающий на самых известных оперных сценах мира.

Впечатляющий финал

Финальным акцентом фестиваля станет оперный гала-концерт, посвященный 35-летию деятельности КГМТ. Будем наслаждаться самыми красивыми ариями из популярных опер, оперетт и мюзиклов в исполнении солистов театра Беаты Игнатавичюте, Дали Кужмарските, Риты Пятраускайте, Mиндаугаса Роюса, Вилюса Тракиса, а также приглашенных исполнителей Алмаса Швилпы, Тараса Штонды (Украина) и Kристиана Бенедикта в сопровождении симфонического оркестра Клайпедского государственного музыкального театра. Дирижировать будет главный дирижер театра Томас Амброзайтис.

Солист Алмас Швилпа исполнит известную арию – куплеты Мефистофеля из оперы Шарля Гуно „Фауст“ „Сатана там правит бал! Люди гибнут за металл!“. Как говорил исполнитель: „Этот персонаж мне не близок. Но эта ария дает возможность донести до зрителя послание драматурга Иоганна Вольфганга Гете о лицемерии, укоренившемся в нашем мире и человеческой природе. Эта тема особенно актуальна в наше время. Призываю всех еще раз вслушаться в известную фразу и установить ее как отрицание – „Не только злато правит нами“!

Кроме того, в Facebook аккаунте Клайпедского фестиваля на голосование публике представлены три произведения: интермеццо Пьетро Масканьи из оперы „Сельская честь“, песня „Чайка“ из оперы Эдуардаса Бальсиса „Путешествие в Тильзит“ и канкан из оперетты Жака Оффенбаха „Орфей в аду“. Произведение, набравшее наибольшее количество голосов, будет включено в программу концерта. Победитель голосования будет объявлен в ближайшее время.

Информация КГМТ