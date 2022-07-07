На пути к энергетической безопасности

По его словам, аккумуляторы также могут удовлетворить 10% общей потребности Литвы в электроэнергии зимой – она достигает 2 тыс. мегаватт, а объекты смогут обеспечить первичный резерв электроэнергии за секунду.

По словам Р. Штилиниса, установленная в Литве система накопления электроэнергии будет крупнейшей в Европе и одной из крупнейших в мире.

«Со строительством и завершением проекта в декабре у нас будет самая большая аккумуляторная батарея в Европе, и, возможно, мы будем в тройке или пятерке лучших систем в мире», — сказал глава Energy Cells.

Аккумуляторы мощностью 50 мегаватт каждый будут установлены на подстанциях Вильнюса, Шяуляй, Алитуса и Утяны и будут обслуживаться немецкой компанией Siemens Energy и подразделением американской группы Fluence Energy в Германии Fluence.

По словам Р. Штилиниса, раньше всех заработает аккумуляторный парк в Утянском районе – он примет участие в запланированном на сентябрь литовском испытании изолированной работы, в ходе которого система страны впервые будет временно отключена от синхронной зоны IPS/UPS и будет работать в островном режиме.

Благодаря оборудованию к концу этого года четырех 200-мегаваттных накопительных аккумуляторов общей стоимостью 109 млн евро Литва сможет обеспечить себя электроэнергией, если до 2025 года страна будет отключена от кольца БРЭЛЛ, а энергосистема страны станет полностью независимой, считает министр энергетики Дайнюс Крейвис.

«Аккумуляторы обеспечат электричество в наших домах всякий раз, когда мы отключаемся от БРЭЛЛ, — это самое важное. До тех пор, пока аккумуляторы не установлены, если что-то случится с нашей системой, мы получаем моментальную мощность из России. После установки аккумуляторов мы будем полностью независимой системой», — сказал Д. Крейвис журналистам на Вильнюсской трансформаторной подстанции в Траку-Воке.

«Это огромный шаг как к нашей энергетической безопасности, так и к синхронизации с континентальной Европой», — добавил министр. По его словам, накопление электроэнергии также поможет развитию возобновляемой энергетики в Литве. «Последний шаг, который останется, — это обеспечение производства электроэнергии. В 2030 году мы будем производить сто процентов электроэнергии в Литве, и аккумуляторы станут одной из основ, которая позволит интегрировать такое большое количество возобновляемой энергии», — сказал Д. Крейвис.

Между тем операторы систем электропередачи в девяти государствах региона Балтийского моря будут сотрудничать, чтобы обеспечить адекватность региональной системы.

Такое решение приняли лидеры литовской Litgrid, латвийской AST, эстонской Elering, финской Fingrid, шведской Svenska kraftnat, датской Energinet, норвежской Statnett, польской PSE и немецкой 50Hertz на встрече руководителей региональных операторов Балтийского моря в Таллине.

«Мы будем обмениваться данными об импорте энергоресурсов, мощностях по выработке электроэнергии, анализировать общую адекватность системы и в то же время готовиться к управлению потенциальными рисками», — отметил в пресс-релизе директор департамента системного управления Litgrid Донатас Мателенис.

На встрече обсуждалось влияние перебоев с поставками газа во время войны в Украине и приостановки импорта электроэнергии из России на производственные мощности в регионе Балтийского моря в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

Информация «ЛК», BNS