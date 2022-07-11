Годовая инфляция в июне в Литве – 21%, месячная – 2,3%

Основное влияние на годовую инфляцию оказали горюче-смазочные материалы, тепловая энергия, молоко и продукты его переработки, сыр и яйца, твердое топливо, хлеб и зерновые продукты, мясо и мясные продукты, услуги ресторанов, кафе, газ, овощи, техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, рост цен на масло и жиры, а также снижение цен на одежду, оборудование для обработки информации.

Месячное изменение цен в основном было обусловлено ростом цен на горюче-смазочные материалы, тепловую энергию, молоко и молочные продукты, сыр, яйца, хлеб и зерновые продукты, мясо и продукты из них, услуги ресторанов, кафе и аналогичных заведений, а также снижением цен на обувь, овощи и одежду.

Цены на потребительские товары за год выросли на 24,7%, услуги — на 12,1%, а за месяц на 2,7% и на 1,4% соответственно.

В июне по сравнению с маем цены на транспортные товары и услуги выросли на 7%: пассажирские перевозки морским и внутренним водным транспортом стали дороже на 26,7%, железнодорожным транспортом – на 16,5%, самолетом – на 13,1%, бензин подорожал на 13,3 процентов, дизельное топливо — 9,3 процента, сжиженный автомобильный газ — 6,7 процента, легковые автомобили — 3,4 процента.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц выросли на 2,6 процента. Из свежих фруктов и овощей в основном выросли цены на свеклу, сладкий перец, грейпфруты, морковь и чернику, но снизились цены на салат, огурцы, помидоры, авокадо и белокочанную капусту.

Чипсы, кофе, кефир и простокваша, творог также подорожали, а вот свежие или охлажденные морепродукты и оливковое масло подешевели.

На 2,8 процента выросли цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива: жидкое топливо (15,7 процента), тепловую энергию (8,6 процента), сжиженный газ для приготовления пищи (7,1 процента), арендную плату за жилье (2,6 процента), материалы. на содержание и ремонт жилья (2 процента).

За счет сезонных скидок цены на одежду и обувь снизились на 1,1 процента: обувь стала дешевле на 2,8 процента, одежда — на 0,5 процента.

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