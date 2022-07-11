В Португалии бушуют лесные пожары

В результате масштабных лесных пожаров в Португалии за последние несколько дней пострадали по меньшей мере 29 человек. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Среди пострадавших 17 гражданских и 12 пожарных. Всего к тушению лесных пожаров в Португалии привлечены более 3 тысяч пожарных и более 60 специальных воздушных судов.
При этом в ближайшее время температура воздуха в Португалии будет только расти. На этой неделе в стране ожидается до 43 градусов.
В соседней Испании из-за лесного пожара на юго-западе страны власти эвакуировали 30 человек из домов в качестве превентивной меры. Около 115 пожарных при поддержке вертолетов и самолетов были направлены на тушение огня в селе Эль-Ронкильо.