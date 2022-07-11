В Португалии бушуют лесные пожары

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В результате масштабных лесных пожаров в Португалии за последние несколько дней пострадали по меньшей мере 29 человек. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Среди пострадавших 17 гражданских и 12 пожарных. Всего к тушению лесных пожаров в Португалии привлечены более 3 тысяч пожарных и более 60 специальных воздушных судов.