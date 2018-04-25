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Голландская железная дорога выплатила семьям жертв Холокоста 32 млн евро компенсаций

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Голландская железная дорога выплатила семьям жертв Холокоста 32 млн евро компенсаций

Фото pixabay.com

Основной железнодорожный перевозчик Нидерландов выплатил около 32 миллионов евро в качестве компенсации жертвам Холокоста и их родственникам, объявила компания Nederlandse Spoorwegen (NS).

В июне 2019 года компания обязалась выплатить компенсацииза то, что в годы Второй мировой войны участвовала в транспортировке евреев и цыган в концлагеря по всей Европе по указанию немецких оккупационных властей. Компания рассмотрела около 4000 заявок от выживших и родственников жертв, все они получили от 5 до 15 тысяч евро. 

Голландская железная дорога во время Второй мировой войны способствовала нацистам в транспортировке около 110 тысяч евреев и цыган. За выполнение перевозок NS тогда получила от нацистов миллионы гульденов, сейчас эту сумму оценивают примерно в 2,5 млн евро.

В 2005 году NS официально признала, что сотрудничала с нацистскими оккупантами, и извинилась за свою роль во время Холокоста. Компания оценивала число лиц, которые могут обратиться за компенсацией примерно в 500 человек выживших и около 5 тысяч родственников жертв. Компания готова была выплатить им до 50 миллионов евро.

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Инициатором кампании по компенсациям стал 83-летний Сало Мюллер, бывший физиотерапевт футбольного клуба «Аякс». Его родителей перевезли из Амстердама в голландский транзитный лагерь Вестерборк, откуда вывезли в Освенцим, где они погибли. Он подал судебный иск к железной дороге Нидерландов, который убедил компанию в необходимости выплаты компенсаций.

freecity.lv

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