Швейцарскую деревню могут эвакуировать на 10 лет из-за свалки оружия

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В Швейцарии жителям деревни Митхольц грозит эвакуация сроком на десять лет в связи с расчисткой свалки оружия времен Второй мировой войны. Об этом сообщает BBC.

Минобороны Швейцарии в 2018 году решило, что эта свалка представляет «неприемлемый риск» для местных жителей. Людям, возможно, придется покинуть свои дома, пока будет проводиться расчистка местности от камней, которыми замуровали боеприпасы.

Тем не менее, по информации ведомства, эвакуация начнется не раньше, чем в 2031 году.

«В зависимости от того, как будет развиваться работа, жители должны ожидать, что эвакуация продлится более 10 лет», — сообщают в Минобороны Швейцарии.