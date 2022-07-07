Гонки на водных мотоциклах    

8 июля на озере Друкшяй пройдет II этап чемпионата Литвы гонок гидроциклов класса Эндуро. Участники будут соревноваться в гонке на выносливость в течение 35 минут на специально подготовленной трассе.

В субботу, 9 июля, гидроциклы различных классов будут участвовать в гонках по аквакроссу, которые также являются вторым этапом чемпионата этого года.

В воскресенье, 10 июля, после финальных заплывов аквакросса будет подготовлена другая конфигурация трассы для слалома. Здесь наряду с профессионалами новички могут попробовать свои силы в управлении водным мотоциклом.

В соревнованиях 8-10 июля примут участие лучшие гонщики, трое из которых недавно завоевали призовые места на чемпионате Европы в Польше. Не пропустите это интересное мероприятие!