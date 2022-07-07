Гонки на водных мотоциклах    

8-10 июля озеро Друкшяй снова превратится в гоночную трассу для лучших мастеров гидроциклетного спорта.
На соревнования прибудут примерно 50 участников из Литвы и соседних стран. Старты пройдут от причала садового общества «Вишня». Организаторы соревнований приглашают зрителей полюбоваться гонками и поболеть за спортсменов, которые будут бороться за «Гран-при Висагинас-2022». Это мероприятие, как и в прошлом году, является бесплатным для зрителей.
8 июля на озере Друкшяй пройдет II этап чемпионата Литвы гонок гидроциклов класса Эндуро. Участники будут соревноваться в гонке на выносливость в течение 35 минут на специально подготовленной трассе.
В субботу, 9 июля, гидроциклы различных классов будут участвовать в гонках по аквакроссу, которые также являются вторым этапом чемпионата этого года.
В воскресенье, 10 июля, после финальных заплывов аквакросса будет подготовлена другая конфигурация трассы для слалома. Здесь наряду с профессионалами новички могут попробовать свои силы в управлении водным мотоциклом.
В соревнованиях 8-10 июля примут участие лучшие гонщики, трое из которых недавно завоевали призовые места на чемпионате Европы в Польше. Не пропустите это интересное мероприятие!news.tts.lt