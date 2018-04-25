Госэнергохолдинг Lietuvos energija стал Ignitis grupe, а LET – Ignitis

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

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Запланировавший международное развитие литовский государственный энергоходинг Lietuvos energija сменил название и торговый знак на Ignitis grupe. Меняются и названия других основных компаний группы.

«Начинается новый исторический этап (…). Мы празднуем определенное возрождение. Мы возрождаемся еще раз как международная энергетическая компания, но со сходными целями – то, что наши первопроходцы начали в межвоенный период, мы продолжаем сейчас», – заявил гендиректор группы Дарюс Майкштенас на мероприятии, посвященном презентации изменений.

По сообщению холдинга изменения обусловлены стремлением более эффективно использовать средства и консолидировать более 14 товарных знаков группы и названий в один легко понимаемый в Литве и за границей товарный знак. Д. Майкштенас утверждает, что группа действует на различных зарубежных рынках, а за ближайшие 12 лет почти половина ее инвестиций и деятельности были за рубежом.

Партнером в создании торгового знака еще в 2018 году была избрана компания Be&Do, ей за создание логотипа было заплачено 3 тыс. евро.

Компании группы Ignitis grupe действуют в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Финляндии, а ее инвестиции в проекты достигают и Соединенное Королевство, Норвегию, Францию.

100% акций холдинга принадлежат государству, ими на правах доверия владеет Министерство финансов.

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