Госконтроль: преступность снижается

Материальное обеспечение сотрудников полиции и их реакция на вызовы улучшаются, однако необходимо более систематически предотвращать преступления, быстрее проводить досудебные расследования и улучшить распределение рабочей нагрузки, утверждает Госконтроль.
В полицейской системе работают более 7700 сотрудников, в 2020 г. на их зарплату выделено 162,5 млн евро (из 234,9 млн евро).
«Проведенный нами аудит показал, что с 2017 г. регистрированная преступность в стране снижалась, и в 2019 г. уровень преступности составлял 2 тыс. преступлений на 100 тыс. человек. К сожалению, этот показатель, предусмотренный программой общественной безопасности, отражает лишь часть реальной картины. Если бы проводились более тщательные исследования, выяснилось бы, сколько людей, ставших жертвами преступлений, не обратились в правоохранительные органы. Знание о латентной преступности поможет спрогнозировать, какие превентивные меры наиболее эффективны и каких мер не хватает», — отмечает представитель госконтроля Раса Куджмене.
Система предотвращения преступлений, которая способствует снижению показателей, должна быть улучшена, так как в настоящее время отсутствует регулирование, которое четко определяло бы ответственных в этой области субъектов, их обязанности и функции, говорится в отчете Госконтроля.
В ходе аудита было установлено, что материальное обеспечение полиции необходимым вооружением и специальным оборудованием, служебной формой, средствами связи и транспортными средствами в настоящее время соответствует требованиям и позволяет выполнять функции. В 2017 г. обеспечение полиции еще не соответствовало стандартам и не достигало 50%, но в 2019 г. показатель был уже выше 85%.
В 2017-2019 гг. в стране зарегистрированы 9 145 детей (до 18 лет), ставших жертвами преступлений, и 5 584 преступлений, совершенных несовершеннолетними. Однако 30% комиссариатов полиции указали, что были случаи, когда допросы несовершеннолетних проводились без участия психолога. Департамент полиции и Министерство внутренних дел в 2018–2019 гг. представили предложения правительству и другим заинтересованным министерствам относительно централизованного вовлечения психологов, но проблема до сих пор не решена.
По мнению аудиторов Госконтроля, после выполнения всех рекомендаций превентивная система будет более эффективной и станет известен реальный масштаб преступности.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ