Госконтроль: преступность снижается

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Материальное обеспечение сотрудников полиции и их реакция на вызовы улучшаются, однако необходимо более систематически предотвращать преступления, быстрее проводить досудебные расследования и улучшить распределение рабочей нагрузки, утверждает Госконтроль.

В полицейской системе работают более 7700 сотрудников, в 2020 г. на их зарплату выделено 162,5 млн евро (из 234,9 млн евро).

«Проведенный нами аудит показал, что с 2017 г. регистрированная преступность в стране снижалась, и в 2019 г. уровень преступности составлял 2 тыс. преступлений на 100 тыс. человек. К сожалению, этот показатель, предусмотренный программой общественной безопасности, отражает лишь часть реальной картины. Если бы проводились более тщательные исследования, выяснилось бы, сколько людей, ставших жертвами преступлений, не обратились в правоохранительные органы. Знание о латентной преступности поможет спрогнозировать, какие превентивные меры наиболее эффективны и каких мер не хватает», — отмечает представитель госконтроля Раса Куджмене.