Госпочта Литвы Lietuvos pastas останавливает бизнес-отправления в РФ и Беларусь

Nuotrauka BNS/ Vygintas Skaraitis

Госпочта Литвы Lietuvos pastas и PayPost со вторника приостанавливают денежные переводы в/из России и Беларуси. Отправка посылок бизнес-клиентам в эти страны также будет приостановлена со среды.

«Мы приняли решение прекратить коммерческие отправления в Россию и Беларусь, и с сегодняшнего дня мы не осуществляем никаких денежных переводов, тем самым способствуя ограничению движения финансовых потоков», — заявила глава Lietuvos pastas Аста Сунгайлене.

Коммерческие посылки в Россию и Беларусь будут приостановлены со 2 марта, до этой даты их попытаются доставить несмотря на нарушение международной логистики с этими странами.

Позднее отправления в Россию и Беларусь от бизнес-клиентов не будут приниматься.

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