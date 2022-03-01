Шимоните призывает не отождествлять преступления Путина и Лукашенко с русскими и белорусами

Ingrida Šimonytė/ Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Литовский премьер Ингрида Шимоните заявила, что нельзя приписывать русским и белорусам Литвы преступления лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко только по национальному признаку.

«Не хотелось бы видеть какие-либо упреки в адрес граждан Литвы, когда на них пытаются каким-то образом возложить бремя преступлений Путина или Лукашенко или их часть исключительно из-за их национальной принадлежности», — заявила глава правительства во вторник журналистам.

«Подобному следует всеми средствами препятствовать, ибо не секрет, что, наверное, во всех странах есть люди, в глазах которых по непонятным причинам Путин кажется достойным какого-нибудь комплимента или каких-либо положительных чувств, но обычно эти вещи не имеют никакого отношения к национальности людей», — добавила она.

«И среди таких людей мы найдем людей разных национальностей, и я не сомневаюсь, что русские и белорусы, проживающие в Литве, действительно патриоты нашей страны, вместе со всеми нами совместно поддерживают Украину, участвуют в гражданских инициативах, вносят свой посильный вклад, и я очень прошу, чтобы эти темы не становились дополнительной пищей для российской и белорусской пропаганды, так как это было бы абсолютной ложью», — сказала Шимоните.

На прошлой неделе Кремль вторгся в Украину и начал войну, вызвавшую возмущение и гнев во всем мире.

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