Минюст Литвы просит начать расследование в отношении Путина и Лукашенко

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Министерство юстиции Литвы во вторник сообщило, что обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой провести досудебное расследование в отношении президента России Владимира Путина и белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко в связи с войной на Украине.

Министр Эвелина Добровольска призывает «дать оценку агрессии против Украины со стороны руководителей Российской Федерации и Республики Беларусь», говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что за преступления, квалифицируемые как агрессия, можно судить заочно.

«Уголовный кодекс Литовской Республики создает правовые предпосылки для привлечения к ответственности Путина и Лукашенко независимо от их национальности и места жительства, а также места совершения агрессии и предусматривается ли уголовная ответственность за и агрессию по российскому или белорусскому законодательству», — пояснила Добровольская.

Как говорится в сообщении, препятствием для поиска ответственных за агрессию в Украине со стороны Международного уголовного суда в Гааге является то, что граждане стран, не присоединившихся к уставу, а именно России и Белоруссии, могут быть преданы суду только в том случае, если в него обратиться сам Совет Безопасности ООН. А постоянным членом Совбеза ООН, способным наложить вето на любое решение, является Москва.

По утверждению министерства, Россия, нарушая основополагающие принципы международного права о неиспользовании вооруженных сил и принципы мирного решения споров, использует неспровоцированную смертоносную военную силу против суверенного и независимого Украинского государства, его территориальной целостности и политической независимости, гражданского населения и гражданской инфраструктуры.

В сообщении также говорится, что, предоставляя свою территорию для планирования и осуществления военных действий в Украине, Беларусь также осуществляет акт агрессии, который полностью соответствует концепции агрессии, разработанной в международном и национальном праве.

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