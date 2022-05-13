Госпочта Литвы повышает расценки, уволит 600 работников

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Из-за падения объема почтовых услуг литовское государственное почтовое предприятие Lietuvos pastas в прошлом году понесло 6,4 млн. евро убытков, в этом году оно планирует повысить тарифы на услуги и уволить около 600 сотрудников, говорится в сообщении почты.

«Поскольку клиенты все чаще выбирают альтернативные способы доставки, а их трафик в почтовых отделениях уменьшается, мы приняли решение сократить количество сотрудников», — сказала Аста Сунгайлене, генеральный директор Lietuvos pastas.

Предприятие планирует уволить около 600 человек из 3,7 тыс. работников. На выходные пособия им планируется выделить около 800 тыс. евро.

По словам Сунгайлене, основной причиной убыточного года стало изменение структуры доходов.

«До сих пор наибольшая доля выручки компании приходилась на традиционные почтовые услуги, т.е. на услугу, оказываемые в почтовых отделениях или через почтальонов. Во второй половине 2021 года эти доходы сократились более чем на треть и продолжают сокращаться в этом году», — сказала Сунгайлене.

По словам главы почты, такое падение было вызвано отменой освобождения от уплаты НДС для отправлений из стран, не входящих в ЕС, в июле прошлого года — их поток во втором полугодии 2021 года упал на 64%. При этом нетрадиционные почтовые услуги за год выросли: посылки в почтовых терминалах – на 67%, почтовые услуги международного посредничества – на 126%.

В 2021 году госпочта Литвы получила более 111 млн евро доходов — на 0,8% меньше, чем в 2020 году (112 млн евро), и понесла 6,4 млн евро чистых убытков (в 2020 году прибыль в размере 1,6 млн евро).

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