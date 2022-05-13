Washington Post: США ограничивают обмен разведданными с Украиной

Nuotrauka kariuomene.kam.lt/ Vyr. srž. sp. Ievos Budzeikaitės

Во избежание начала более масштабной войны власти США приняли решение ограничить обмен разведданными с Украиной, сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в американских и украинских спецслужбах.

По данным издания, американским разведслужбам запрещено делиться с украинскими коллегами информацией, которая может повлечь за собой уничтожение представителей командования российских войск. Например, информацией, которая помогла бы устранить министра обороны Сергея Шойгу или начальника Генштаба российской армии Валерия Герасимова.

Также запрещено поставлять Украине информацию, которая может помочь украинской армии атаковать российские цели за пределами границ Украины.

При этом информация о расположении и передвижениях российских войск продолжает поступать в Украину в режиме реального времени.