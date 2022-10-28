Госпомощь в кризисных условиях

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Cоциал-демократы обратились к правительству в связи с «самым низким во всем Евросоюзе размером помощи» для экономики, сообщает пресс-служба Социал-демократической партии Литвы.

После утверждения Европейской комиссией временной системы государственной помощи в кризисных условиях государства — члены Европейского союза (ЕС) с марта этого года могут применять меры помощи для смягчения экономических последствий войны России против Украины.

Однако, согласно информации Европейской комиссии (ЕК), Литва в этом не особо заинтересована: в утвержденной ЕК схеме общей поддержки экономике Литвы выделено всего 20 млн евро, хотя для других стран утверждены во много раз большие суммы: например, для Латвии – 181,5 млн евро, Эстонии – 125 млн евро, Болгарии — 218 млн евро только на сельское хозяйство. Финляндии подтвердили 500 млн евро на экономику, 16 млн евро на сельское хозяйство и 2 миллиарда евро на кредиты.

После встречи с министром сельского хозяйства Кястутисом Навицкасом, который не смог объяснить, почему для Литвы утверждена столь маленькая сумма, а для сельского хозяйства — вообще никакой, социал-демократы обратились к правительству.

«Объясните, пожалуйста, почему Литва, рекордсмен по ценам, выделяется среди других стран ЕС самой низкой поддержкой сельского хозяйства и других секторов экономики. Похоже, что правительство руководствуется правилом «спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — полагает заместитель председателя Комитета по аудиту в Сейме социал-демократ Раса Будбергите.

«Мы уже слышим, что такие сектора, как птицеводство и тепличное хозяйство, прекращают работу. Зимой у нас не будет свежих литовских овощей. Что делать фермеру, когда после оплаты счетов за электроэнергию ничего не остается? Закупка удобрений не субсидируется. Правящие категорически против предложенной социал-демократами льготы по НДС на продукты питания. Неудивительно, что Литва является рекордсменом ЕС по росту цен на продукты питания», — отмечает Р. Будбергите.

Социал-демократы убеждены, что обеспечение страны продовольствием и адекватная поддержка производства продовольствия являются вопросом национальной безопасности.

Заместитель председателя Комитета Сейма по делам сельского хозяйства Видмантас Канопа подчеркивает, что «из-за лени чиновников больше всего страдают жители, которых вынуждают все туже затягивать пояса».

«Очевидно, что поддержка местных производителей, особенно сельского хозяйства и продовольствия, не стала приоритетом правительства», — констатирует депутат.