Госслужба: результаты тестов норок на коронавирус – отрицательные

В Литве пока не выявлен ни один случай коронавируса на фермах пушных зверьков – не болеют ни люди, ни зверки, утверждает Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС).

По данным госслужбы, за последнюю неделю был проведен 71 тест на фермах по разведению норок в разных частях страны, все результаты — отрицательные.

Проверка норок на коронавирус была превентивная, после того, как сначала на фермах Дании, а затем и Испании, Италии, США, Нидерландов, Швеции и Греции на фермах по разведению норок были выявлены очаги этого вируса.