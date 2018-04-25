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Госслужба: результаты тестов норок на коронавирус – отрицательные

Photo by caai.bg on Foter.com / CC BY

В Литве пока не выявлен ни один случай коронавируса на фермах пушных зверьков – не болеют ни люди, ни зверки, утверждает Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС).

По данным госслужбы, за последнюю неделю был проведен 71 тест на фермах по разведению норок в разных частях страны, все результаты — отрицательные.

Проверка норок на коронавирус была превентивная, после того, как сначала на фермах Дании, а затем и Испании, Италии, США, Нидерландов, Швеции и Греции на фермах по разведению норок были выявлены очаги этого вируса.

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По словам представителя ГПВС, у норок в Литве нет больших возможностей заразиться коронавирусом по причине небольшой концентрации хозяйств. 

«Нас заверили, что таких случаев среди работников нет. Начавшегося падежа или заболеваний норок тоже нет», – сказал BNS глава отдела срочного реагирования службы Марюс Масюлис. 

Сейчас в Литву запрещен ввоз живых норок из шести стран, где коронавирус выявлен на зверофермах. М. Масюлис подчеркнул, что из Дании планировалось несколько партий породистых зверьков в Литву, которые пришлось остановить. 

По данным ГПВС, в настоящее время на 86 литовских фермах содержится более 1,6 млн норок.

Норки, зараженные коронавирусом, уже обнаружены в шести государствах –  Нидерландах, Испании, Италии, Дании, США и Швеции. С августа в США было уничтожено 15 тыс. этих зверьков. 

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