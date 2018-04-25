В Испании предлагают штрафовать за отказ от противоковидной вакцины

Власти испанской Галисии предлагают штрафовать тех, кто не захочет прививаться от коронавируса, когда вакцина станет доступной. С такой инициативой выступил в четверг глава регионального правительства Альберто Нуньес Фейхоо. Штрафы могут составить до 3 000 евро.

Если предложение Фейхоо получит одобрение, отказ от вакцины будет приравниваться к нарушению правил, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса. Такие нарушение условно делятся на три категории по степени тяжести. Небольшие нарушения караются штрафом в размере от 100 до 300 евро. Более серьёзные — от 3 до 60 тыс. евро. И очень серьёзные — до 600 тыс. евро.

Помимо тех, кто не хочет делать прививку, Фейхоо предлагает также наказывать и тех, кто отказывается от тестов на коронавирус и медицинского обследования. По информации испанских СМИ, все эти нарушения будут отнесены к первой или второй категории и за них смогут штрафовать максимум на 3000 евро.