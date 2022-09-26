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Госсовет Литвы по обороне обсудит помощь Украине на фоне мобилизации в РФ

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

После того, как в России началась частичная мобилизация, Государственный совет по обороне (ГСО) в понедельник обсудит дальнейшую поддержку Украины, которая продолжает сопротивляться вторжению Москвы.

Как сообщил BNS пресс-секретарь председателя Совета — президента Гитанаса Науседы Ридас Ясюленис, на встрече будут обсуждаться «ситуация с безопасностью в регионе, меры поддержки Украины».

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Глава страны сообщил о заседании ГСО на прошлой неделе после того, как президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ.

На оккупированных Россией территориях Украины уже несколько дней идут псевдореферендумы о присоединении к России, они завершатся во вторник.

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