Государственные экзамены на аттестат зрелости начнутся 7 июня

Государственные экзамены на аттестат зрелости начнутся в Литве в этом году 7 июня, говорит министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене
«Основная сессия экзаменов на аттестат зрелости начинается 7 июня, на две недели раньше, чем в прошлом году, основная сессия завершится 2 июля. Мы приняли решения с учетом вероятных потерь абитуриентов в результате удаленного обучения», — сказала министр на пресс-конференции в четверг.
Вице-министр образования Рамунас Скауджюс говорит, что результаты экзаменов предполагается иметь самое позднее до 23 июля.
Директор Национального агентства по образованию Рута Красаускене сказала, что сами экзамены будут проходить с соблюдением дистанции 2 метра между кандидатами, они будут запускаться в помещения через несколько разных входов.