Государственные экзамены на аттестат зрелости начнутся 7 июня

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Государственные экзамены на аттестат зрелости начнутся в Литве в этом году 7 июня, говорит министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене

«Основная сессия экзаменов на аттестат зрелости начинается 7 июня, на две недели раньше, чем в прошлом году, основная сессия завершится 2 июля. Мы приняли решения с учетом вероятных потерь абитуриентов в результате удаленного обучения», — сказала министр на пресс-конференции в четверг.