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Государственные экзамены на аттестат зрелости начнутся 7 июня

Nuotrauka smm.lt

Государственные экзамены на аттестат зрелости начнутся в Литве в этом году 7 июня, говорит министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене 

«Основная сессия экзаменов на аттестат зрелости начинается 7 июня, на две недели раньше, чем в прошлом году, основная сессия завершится 2 июля. Мы приняли решения с учетом вероятных потерь абитуриентов в результате удаленного обучения», — сказала министр на пресс-конференции в четверг. 

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Вице-министр образования Рамунас Скауджюс говорит, что результаты экзаменов предполагается иметь самое позднее до 23 июля. 

Директор Национального агентства по образованию Рута Красаускене сказала, что сами экзамены будут проходить с соблюдением дистанции 2 метра между кандидатами, они будут запускаться в помещения через несколько разных входов.  

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Как и в прошлом году, в одном помещении сможет быть не более девяти кандидатов, экзамен по информационным технологиям можно будет сдавать в группе из шести человек. 

В прошлом году из-за пандемии коронавируса сессия экзаменов на аттестат зрелости началась на месяц позже, чем обычно — в конце июня. 

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