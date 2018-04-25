«Государство – это согласие»

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Первый шаг – начало любого пути. Тридцать лет назад вместе с восстановлением независимости государства каждый начал писать свою историю. Время наглядно показало, чего стоили планы и решения каждого из нас. Прогресс, достигнутый за эти тридцать лет, это наглядное доказательство того, что сделан правильный шаг, выбран правильный путь. Убежден, что, какие бы ошибки ни были сделаны, непоправимый вред нанесли не они, а недоверие, разочарование и стремление править.

После восстановления независимости Литвы, после того, как наше государство выбрало путь либеральной демократии, небольшая часть активного общества стала понимать, что собственное благосостояние зависит от личных усилий, вложенного труда и творчества. Предпринимательство за эти десятилетия прошло нелегкий путь. Училось и делало, делало и училось, часто были неудачи и беды. Но были и те, кто знал, что за свои ошибки придется отвечать самому, что если ты не поднимешься, то останешься там, где споткнулся.

Бывают в жизни моменты, когда все стоит на грани и только от тебя самого, твоего опыта, настойчивости, знаний, творчества зависит, в какую сторону ты продвинешься, или же будешь сидеть на обочине и рассказывать всем о своих неудачах. К сожалению, значительная часть общества выбрала именно второй путь и не ищет стимулов для новой деятельности, а это прекрасная среда для приходящих в политику популистов. Общество, которое в ожидании чуда не занимается конкретной деятельностью, открывает дорогу для популистов в нашей политике, потому что они легко могут раздавать обещания: если ты меня выберешь, я для тебя все сделаю. К сожалению, популизм на сегодняшний день – это лучший товар.

Наше общество еще не совсем до конца поняло, что, пользуясь свободой делать что-нибудь, надо понимать, что это связано с ответственностью и перед самим собой. На стороне творчества, успеха и продвижения вперед находятся работа, знания, возможный риск и решимость не поддаться неудаче. В освобождении из трясины бездеятельности заинтересованы не только отдельные индивидуумы, но и общество в целом.

Волшебных рецептов здесь нет. Есть только один путь – вдохновить наших детей и молодежь на инициативы, на включение в действие своих творческих сил. Разумеется, одного вдохновения не хватит, нужны и базовые знания. Увы, еще нередко учитель в школе не может объяснить ученикам, как действует рыночная экономика. Литва уже 30 лет является страной рыночной экономики, но не каждый учитель ответит, что это такое. Как тогда он может объяснить это ученикам? Сколько учеников в школе понимают, что, если есть идея продукта и услуги, то с помощью Интернета об этом можно рассказать тысячам людей. В большинстве школ ученикам вообще не рассказывают о такой возможности. Ведь в школах работают учителя, а не работодатели. В связи с недопониманием начинаются разговоры о том, что предпринимательство наиболее заинтересовано получить от системы образования дешевую рабочую силу, никто не хочет слышать, что наш совместный интерес – предпринимательства, государства, общества — это воспитание творческих людей. Пока мы не изменим эту ситуацию, и дальше в обществе будет противостояние, кое-кто будет утверждать, что каста предпринимателей закрыта, что существует общество, от которого предприниматели хотят получить только дешевую рабочую силу.

После тридцати лет независимости мы должны понять, насколько пагубным для будущего нашего государства является преобладающий в политике интерес заботиться обо всех. Говорить о разделе пользы и о пропорциях — это очень субъективно. В действительности предпринимательство подсчитывает пользу не здесь и сейчас. У предпринимательства довольно много риска. Мы пережили три кризиса, во время которых потерпели банкротство тысячи предприятий. Только концентрированный капитал позволяет предпринимательству пережить упадок. Предпринимательство должно зарабатывать и расти, потому что только так оно может способствовать общему росту.

Предприниматели являются одной из энергичных частей общества, которые рационально и целенаправленно используют свою энергию, стремясь к росту капитала, способствуя улучшению благосостояния. Их отношения со значительной частью общества, которую десятилетиями убеждали, что во власти есть волшебники, которые будут заботиться обо всех,- сложные до сих пор. Старые стереотипы очень трудно изменить. Часто мешает и поведение отдельных предпринимателей, когда ошибка одного из них или сознательно нечистая сделка перечеркивает все старания предпринимательства.

За эти тридцать лет наше общество менялось, перенимало западные ценности. В этом направлении изменялось и предпринимательство. Осмелюсь утверждать, что сегодня предпринимательство прогрессирует быстрее и реагирует на изменения. Сегодня предпринимательство уже не такое, каким оно было тридцать лет назад, никто не думает о прибыли любой ценой. Каждый думающий человек хочет жить в обществе, в котором люди хорошо зарабатывают, потому что богатое общество делает человека свободным. Появляется много новых потребностей, а значит, и возможностей для маркетинга. Наконец приходит новое, молодое поколение предпринимателей, которое уже родилось и выросло в независимой Литве, руководствуется западными ценностями и принципами предпринимательства. Но пока мы не откажемся от мысли о том, что предпринимательство работает против Литвы, вряд ли мы сумеем договориться со всем обществом.

Сегодня появляется все больше предпринимателей, желающих инвестировать в общественные изменения. Понятно, что надо еще больше обязательств иметь обществу и государству. Части предпринимательства, как и другим сегментам общества, не хватает обязательств перед обществом. Может быть, за тридцать лет мы созрели для общей договоренности ради государства между предпринимательством, академической общественностью, представителями культуры, политики, средств массовой информации? У нас есть отдельные хорошие примеры, но пока нам не удается их объединить. Государство – это согласие. Согласие на пути к благосостоянию. Сегодня у нас его еще нет, но я верю, что оно будет. Только надо доверять друг другу, доверять своему государству и трудиться. Споткнувшись, подниматься и идти дальше.

Робертас Даргис, президент Конфедерации промышленников Литвы