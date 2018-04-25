Новшества в порядке поступления в вузы

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Правительство увеличивает доступность высшего образования, но поступить в вузы будет нелегко.

Министерство образования, науки и спорта подчеркивает, что коррекция подсчета минимальных критериев при поступлении в вузы позволит индивидуализировать возможности каждого абитуриента и другого поступающего, учитывать результаты не только основных, но и других учебных предметов, необходимых для конкретной программы обучения по специальности, и одновременно обеспечит конкуренцию среди поступающих.

Министерство также подчеркивает, что в этом году планка балла для поступления остается такой же, как и в прежние годы, разница только в том, что решили отказаться от введенного в прошлом году новшества – требования достичь установленного среднего показателя трех обязательных экзаменов.

В этом году не будет подсчитываться средний арифметический балл трех обязательных экзаменов – литовского языка и литературы, иностранного языка и математики. В прошлом году требовалось, чтобы у поступающих в университеты этот показатель был не менее 40 баллов, у поступающих в коллегии — не менее 25 баллов.

«Это требование было слишком строгим, оно не позволяло молодому человеку лучше подготовиться к экзамену по тому предмету, который нужен был для учебы и с которым он связывал свое будущее», — отметил вице-министр образования, науки и спорта профессор Вальдемарас Разумас.

Следовательно, в этом году у абитуриентов и других поступающих будет возможность поступать на финансируемые государством места, если они более ориентированы на те предметы, которых нет в числе обязательных экзаменов. Т

ак, абитуриент, который хочет изучать химию, физику, биологию, сможет поступать на финансируемое государством место, даже если он не очень хорошо сдал экзамен по иностранному языку.

Министерство также отмечает, что после обновления минимальных критериев для поступающих в вузы в 2020 году планка вступительного балла остается такой же, как и в прошлом году: минимальный конкурсный балл при поступлении в университеты должен быть не менее 5,4, а при поступлении в коллегии — не менее 4,3. Это позволит обеспечить, что на финансируемые государством места смогут претендовать подготовленные поступающие, а не все, кто сдал экзамены на аттестат зрелости.

В 2020 г. прием ориентируется как на выбор самих поступающих, так и на потребности государства. Расширяются возможности выбора для будущих студентов. На всех специальностях количество мест, финансируемых государством, увеличивается или сохраняется на уровне прошлого года.

Министерство напоминает, что, как и раньше, поступающие в 2020 г. в вузы должны сдать по меньшей мере три экзамена на аттестат зрелости: по литовскому языку и литературе, иностранному языку и математике. Минимальная граница сдачи экзаменов составляет 16 баллов. Исключение для тех, кто поступает на художественные специальности, им не надо сдавать экзамен по математике.

Как и раньше, при поступлении в вузы в этом году будет учитываться средний годовой показатель учебных предметов. В университеты могут быть приняты поступающие, средний показатель пяти обязательных школьных предметов которых не менее 7, при поступлении в коллегии — не менее 6 баллов.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ