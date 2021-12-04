Государство и самоуправления в этом году получили 927 млн евро доходов сверх плана

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Государственный бюджет и бюджеты самоуправлений Литвы в январе-октябре получили на 926,7 млн евро (9,4%) поступлений больше, чем планировалось, и на 2,173 млрд евро (25,3%) больше, чем за такой же период 2020 года.

Фактические совокупные доходы этих бюджетов за десять месяцев составили 10,764 млрд евро (прогнозировалось 9,838 млрд евро), сообщило Министерство финансов.

В госбюджет в январе-октябре поступило примерно 8,824 млрд евро – на 1,839 млрд евро (26,3%) больше, чем за такой же период прошлого года. Поступления налогов в госбюджет составили 8,231 млрд евро – на 1,747 млрд евро (26,9%) больше, чем в январе-октябре 2020 года.