Государство и самоуправления в этом году получили 927 млн евро доходов сверх плана

Государственный бюджет и бюджеты самоуправлений Литвы в январе-октябре получили на 926,7 млн евро (9,4%) поступлений больше, чем планировалось, и на 2,173 млрд евро (25,3%) больше, чем за такой же период 2020 года.
Фактические совокупные доходы этих бюджетов за десять месяцев составили 10,764 млрд евро (прогнозировалось 9,838 млрд евро), сообщило Министерство финансов.
В госбюджет в январе-октябре поступило примерно 8,824 млрд евро – на 1,839 млрд евро (26,3%) больше, чем за такой же период прошлого года. Поступления налогов в госбюджет составили 8,231 млрд евро – на 1,747 млрд евро (26,9%) больше, чем в январе-октябре 2020 года.
Поступления налога на добавленную стоимость составили 3,948 млрд евро – на 262,2 млн евро (7,1%) больше, чем прогнозировалось. Поступления в госбюджет и бюджеты самоуправлений подоходного налога составили 3,245 млрд евро, прогноз по доходам превышен на 162,1 млн евро (5,3%).
За все подакцизные товары выручено 1,383 млрд евро акцизов – на 30,1 млн евро (2,2%) больше, чем прогнозировалось. Благодаря успешным финансовым результатам части предприятий за 2020 год налога на прибыль было получено 961,8 млн евро – на 297,2 млн евро (44,7%) больше, чем прогнозировалось.
Другие (неналоговые) поступления, за исключением средств Евросоюза, в госбюджет составили 593,4 млн евро, то есть на 63,9 млн евро (12,1%) больше, чем прогнозировалось.