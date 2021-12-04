В Италии оштрафовали на 200 млн евро Amazon и Apple

Антимонопольный суд Италии оштрафовал американских технологических гигантов Amazon и Apple Inc на общую сумму более 200 миллионов евро за антиконкурентное сотрудничество. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что в 2018 году компании договорились, что будут препятствовать другим официальным и неофициальным ритейлерам продавать товары компаний Apple и Beats на сайте Amazon.com.
Это является нарушением нормы конкуренции, отмечается в заявлении антимонопольного органа.
Ситуация нарушает правила Европейского союза и влияет на конкуренцию в отношении цен, решил суд. В итоге, компания Amazon оштрафована 68,7 млн евро, а Apple — на 134,5 млн евро. Также корпорации должны отказаться от заключенного соглашения.
Напомним, в июле стало известно, что в Европе оштрафовали Amazon на $887 млн. Штраф наложили за нарушения при обработке персональных данных пользователей.korrespondent.net