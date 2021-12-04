В Италии оштрафовали на 200 млн евро Amazon и Apple

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Антимонопольный суд Италии оштрафовал американских технологических гигантов Amazon и Apple Inc на общую сумму более 200 миллионов евро за антиконкурентное сотрудничество. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в 2018 году компании договорились, что будут препятствовать другим официальным и неофициальным ритейлерам продавать товары компаний Apple и Beats на сайте Amazon.com.

Это является нарушением нормы конкуренции, отмечается в заявлении антимонопольного органа.