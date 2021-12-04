На Airbnb можно арендовать особняк из фильма «Один дома»

Фото Airbnb

Сайт поиска и бронировании частного жилья Airbnb в преддверии Нового года и Рождества предлагает забронировать легендарный особняк — дом семьи Маккалистеров из фильма Криса Коламбуса «Один дома». Он расположен в Уиннетке, штат Иллинойс, США.

Объявление на сайте Airbnb появилось от лица Базза — старшего брата главного героя фильма Кевина. В доме может разместиться компания из четырёх человек, но только на одни сутки — 12 декабря. Бронирование открывается с 7 декабря.

Жильцам предлагается провести этот день в стиле младшего брата Базза — Кевина, главного героя фильма: есть вредные лакомства, пользоваться лосьоном Питера Маккалистера, смотреть шоу по телевизору.