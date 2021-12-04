Завод Orlen Lietuva весной из-за ремонта не будет действовать почти два месяца

Позже Orlen Lietuva уточнила BNS, что бюджет капитального ремонта составляет порядка 80 млн евро, она планируется в мае следующего года и будет продолжаться более 50 дней – на это время завод будет остановлен.

По словам Рудницкого, сразу после католической Пасхи (17–18 апреля) завод будет остановлен на две-три недели.

«У нас будут запасы продукции, мы постараемся, чтобы наши клиенты не ощутили перебоев, – сказал глава Orlen Lietuva.

По словам Рудницкого, во время пика ремонта на заводе будет дополнительно занято до 5 тыс. человек.

«По опыту во время последнего капитального ремонта в самый пик было 4-5 тыс. работников дополнительно. Во время этого капитального ремонта может быть похоже, потому что это будет ремонт большого объема. Сейчас на заводе работает около 1,5 тыс. человек», – сказал он.

Намечается, что подрядчики будут преимущественно из Литвы: «Наша политика такова, что если нет специалистов в Литве, тогда будем искать в других местах».

Последний капитальный ремонт на мажейкском заводе проводился в 2018 году. Он проводился в несколько этапов, на время ремонта завод был полностью остановлен.

В 2022–2024 годах компания Orlen Lietuva будет проводить в жизнь крупнейший инвестиционный проект за период с 2006 года, когда завод купил концерн Orlen. В конце октября она подписала договор стоимостью 641 млн евро с английской компанией Petrofac о модернизации оборудования глубокой переработки нефти.